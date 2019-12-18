также в разделеОбщество
Апелляцию на домашний арест Дугарь перенесли на 8 января 14
Кузьменко написала письмо матери Шеремета 44
Антоненко отказался давать показания по делу Шеремета 71
На Одесчине демонтировали один из последних в Украине памятников Ленину 40
Полиция отрицает противоречивость результатов экспертиз по делу Шеремета 29
У Зеленского рассказали, кого из ОРДЛО могут амнистировать 62
17 декабря. Картина дня 65
СБУ разоблачила женщину, способствовавшую издевательствам над украинским пленными 55
Бывший нардеп скрыл жилье в Киеве и взял более 700 тысяч компенсации за гостиницу 46
Генерал Марченко вышел из СИЗО 44
СБУ: Осуждены руководители «Украинской народной армии» 56
Архиепископ Климент приостановил голодовку 34
Адвокат: Кузьменко подавлена и ей кажется, что это страшный сон 38
Кулик отсудил у ГПУ более миллиона гривен 46
Глава Минюста: Эпоха рейдерства закончилась 35
ГБР задержало следователя полиции, которая требовала взятку 37
В организации покушения на Соболева подозревают 25-летнего россиянина 67
Экс-глава Пенитенциарной службы сообщил о бунте в СИЗО Кропивницкого 451

По делу ветеранов АТО Инны и Владислава Грищенко (известных под позывными «Пума» и «Буча») о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Владислава Грищенко.

Задержанного зовут Василий, следствие называет его «гражданин Ш.» Задержали его в конце прошлой недели.

В полиции УП подтвердили, что задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие.

Напомним, в начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги