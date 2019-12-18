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В плену у поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе находятся 250 человек, сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек», - заявили в СБУ.

Напомним, во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны договорились о содействии освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу «всех на всех». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о 72 пленных.
ForUm

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