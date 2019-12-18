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Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, был ранен гражданский житель. Об этом сообщает пресс-центр ООС

«Военнослужащие из состава Объединенных сил оперативно организовали эвакуацию раненого из-под плотного вражеского огня в секторе обстрела», - говорится в сообщении.

Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался по дороге в больницу.

« гибель мирного жителя в Марьинке в который раз доказывает, какими беспринципными и аморальными являются действия российских оккупационных войск в отношении гражданского населения Донбасса», - подчеркнули в штабе.
ForUm

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