Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.

За проект закона №2237 проголосовал 291 народный депутат. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает УНИАН.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

Закон предусматривает, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата Украины, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генеральным прокурором (исполняющим обязанности генпрокурора).

Рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а по уголовным процессам о преступлениях, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. При этом предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Также вносятся изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», которыми предусмотрены особенности юридической ответственности народного депутата. Ими предусмотрено, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины).



Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» (регистрационный номер 2237).

3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.

11 сентября документ подписал президент.