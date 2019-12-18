Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляционную жалобу России на решение международного арбитража, который приговорил РФ выплатить Укрнафте $44,4 млн компенсации за экспроприацию имущества компании в результате аннексии Крыма., сообщает пресс-служба компании.

«Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление РФ об отмене международного арбитражного решения в пользу ОАО «Укрнафта». 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу «Укрнафты» более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций «Укрнафты» в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении.

Кроме этого, швейцарский суд обязал Россию выплатить Укрнафт» 155 тыс. швейцарских франков (около $155 тыс.) судебных издержек.

Напомним, 12 апреля арбитражный суд вынес решение взыскать с РФ в пользу компании $44,4 млн компенcации за экспроприацию имущества ПАО «Укрнафта» в аннексированной РФ Автономной Республике Крым. В компании уточнили, что речь идет о правах собственности на ряд административных помещений и 16 автозаправочных станций на территории полуострова.