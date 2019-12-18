В рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Зеленский во время общения с фермерами в с. Красная Слободка Обуховского района Киевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Было вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тыс. гектаров - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», - сказал глава государства.

Кроме того, президент заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап до полноценного запуска рынка.

«Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», - отметил Зеленский.

Также глава государства заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили - правки внесли», - подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.