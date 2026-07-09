Слідство встановило новий епізод воєнних злочинів російського окупанта на Київщині

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією задокументувала новий епізод воєнних злочинів російського військовослужбовця, який брав участь в окупації Київської області.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, йдеться про командира взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї армії Східного військового округу РФ, сержанта Магомедмирзу Сулейманова.

Раніше йому вже було заочно повідомлено про підозру у вбивстві цивільної жительки Київщини, якій він, за даними правоохоронців, завдав тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Тепер слідчі встановили ще один епізод його злочинної діяльності, який стався під час тимчасової окупації селища Макарів Бучанського району.

За інформацією СБУ, під приводом пошуку учасників українського руху опору озброєний російський військовий увірвався до приватного будинку, де перебували троє цивільних жінок.

Погрожуючи зброєю, окупант вимагав у них гроші та погрожував розстрілом. Згодом він силою заволодів заощадженнями потерпілих, а також зірвав із них коштовності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Магомедмирзі Сулейманову про ще одну підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, зокрема жорстоке поводження з цивільним населенням.

Правоохоронці зазначають, що тривають заходи для притягнення російського військовослужбовця до кримінальної відповідальности.