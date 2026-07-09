Благодійний фонд «МІЛА» Олексія Юренка підтримав турнір пам'яті легендарного українського тренера з боксу в Бучі

У місті Буча відбувся ІІІ відкритий турнір з боксу, присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу, тренера вищої категорії Олексія Джунківського, який загинув від рук російських окупантів у 2022 році в Ірпені. Захід об'єднав спортсменів, тренерів, представників влади, благодійників та всіх, хто прагне підтримувати розвиток дитячого спорту і зберегти пам'ять про видатного українського наставника.



Одним із головних партнерів турніру став засновник Благодійного фонду «МІЛА» Олексій Юренко, який вже не перший рік підтримує спортивні ініціативи, спрямовані на виховання молоді, популяризацію здорового способу життя та розвиток боксу в Україні.



Завдяки підтримці фонду всі учасники змагань отримали безкоштовне морозиво, що стало приємним подарунком для юних спортсменів у спекотний день. Крім того, пам'ятні футболки, медалі та кубки ще довго нагадуватимуть дітям про турнір, який став не лише спортивною подією, а й символом єдності та вдячності людям, які присвятили своє життя українському спорту.



«Для нас важливо підтримувати дитячий спорт, адже саме він формує сильне, здорове та відповідальне покоління українців. Збереження пам'яті про людей, які виховували чемпіонів і віддали своє життя Україні, — це наш спільний обов'язок», — наголосив Олексій Юренко.



Змагання проходили в амфітеатрі Бучанського міського парку, де панувала атмосфера спортивного свята, дружби та взаємної поваги. У турнірі взяли участь 86 боксерів із 15 міст і громад Київської області та Києва. Юні спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, силу характеру та жагу до перемоги.

Захід відбувся за підтримки Бучанської міської ради, Київської обласної федерації боксу, соціально відповідального бізнесу та благодійників. Серед почесних гостей – заступник Бучанського міського голови Дмитро Чейчук, заступник голови Київської обласної військової адміністрації Іван Добровольський, президент Київської обласної федерації боксу Юліан Москаленко, віцепрезиденти Федерації Олексій Семенченко та Володимир Матвійчук.



Особливо зворушливим моментом стала присутність мами та дружини Олексія Джунківського. Для всіх присутніх це стало нагадуванням, що пам'ять про Героя живе не лише в спортивних досягненнях, а й у серцях людей. А завдяки підтримці небайдужих людей, серед яких і Благодійний фонд «МІЛА», юні боксери отримують можливість не лише змагатися, а й робити перші кроки до майбутніх перемог на всеукраїнській та міжнародній аренах.