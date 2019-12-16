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Партия «Слуга народа» призывает правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение народного депутата от этой политсилы Михаила Ананченко. Об этом говорится в сообщении партии в Facebook.

«Угрозы, запугивание и насилие в отношении членов нашей команды приобрели системный характер. Это означает, что изменения, которые мы воплощаем - настоящие, а не декоративные. Поэтому старая система сопротивляется так, как привыкла еще с 90-х. Они надеются, что смогут снова грабить страну, если мы отступим. Но мы не сдадимся. Будем бороться за лучшее будущее для Украины и воплощать программу изменений, которую поддержали наши избиратели», – говорится в заявлении.

В политсиле призвали правоохранительные органы должным образом отреагировать на избиение нашего Ананченко. «Насилие в отношении граждан за их гражданскую позицию должно строго наказываться, независимо от того - это депутат или активист», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах. 

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. 
ForUm

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