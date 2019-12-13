Печерский районный суд Киева избрал подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку. Однако суд отказал в отводе судьи.

Также Вовку был заявлен отвод по делу об избрании меры пресечения Андрею Антоненко.

В ночь на 13 декабря правоохранители провели обыск в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о достижении предварительных договоренностей с «Газпромом» о продлении транзита газа

Следствие считает музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко организатором, а волонтера и детского медика Юлию Кузьменко - исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря.

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