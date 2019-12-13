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Печерский районный суд Киева избрал подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку. Однако суд отказал в отводе судьи. 

Также Вовку был заявлен отвод по делу об избрании меры пресечения Андрею Антоненко.

В ночь на 13 декабря правоохранители провели обыск в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. 

Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства», направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о достижении предварительных договоренностей с «Газпромом» о продлении транзита газа

Следствие считает музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко организатором, а волонтера и детского медика Юлию Кузьменко - исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в тексте подозрения, врученном Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря.

Ривненский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. 

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров в «нормандском формате» в Париже чувствовал поддержку Германии и Франции, а также отметил начало диалога с Россией.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев попросил прощения за свои слова о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками и готов понести наказание. 

В Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, пострадали 11 человек.
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