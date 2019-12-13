Судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку заявлен отвод по делу об избрании меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Об этом на заседании суда заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик, сообщает УНИАН.

По его словам, «поскольку судьей уже исследованы материалы о разрешении на задержание Антоненко, то у следственного судьи уже сформировалось мнение, которое выразилось в принятии решения о задержании Антоненко, поэтому есть обоснованное сомнение относительно беспристрастности следственного судьи. Кроме того, следственный судья уже рассматривал сегодня ходатайство о мере пресечения другим фигурантам этого дела».

После этого в заседании суда был объявлен перерыв, поскольку другой судья Печерского суда Киева должен рассмотреть ходатайство об отводе судьи Вовка.

Перед этим Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.