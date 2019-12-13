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Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства», направленный на совершенствование правового обеспечения регулирования вопросов украинского гражданства, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Законопроект имеет целью актуализировать отдельные положения законодательства относительно приобретения и прекращения гражданства Украины и урегулировать вопросы, определяющие основания, при наличии которых не допускается приобретение лицом гражданства Украины.

Проект закона предусматривает освобождение определенных категорий лиц от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принесения ими присяги гражданина Украины.

Документ предлагает освобождать от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины лиц, проходящих (проходивших) военную службу по контракту в ВСУ, помогавших в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лиц, являющихся гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подвергшихся в своей стране преследованиям, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и тому подобное.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ № 594 по вопросу упрощения получения гражданства Украины отдельными категориями лиц.
ForUm

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