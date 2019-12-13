Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о достижении предварительных договоренностей с «Газпромом» о продлении транзита газа, сообщает РИА Новости.

«Идет продолжение обсуждений на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику», - сказал Юрий Витренко после встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Он добавил, что пока неизвестна дата следующей встречи, она будет зависеть от прогресса на переговорах.

На своей странице в Facebook Витренко отметил, что он договорился с Миллером продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита газа.

«Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию», - написал Юрий Витренко.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что на двусторонней встрече с Путиным в Париже удалось разблокировать вопрос транзита российского газа. По словам украинского президента, далее этот вопрос будет обсуждаться на уровне советников.

Он также сообщил, что хотя годичный контракт на транзит природного газа между Украиной и РФ уже снят с повестки переговоров и хотя Киев настаивает на 10-летнем договоре, решение будет где-то посередине. Зеленский подтвердил официальную позицию Киева, согласно которой Украина готова рассмотреть возможность взыскания с «Газпрома» долга, присужденного Стокгольмским арбитражем, не деньгами, а природным газом. Зеленский назвал это «компромиссной позицией» украинской стороны.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.