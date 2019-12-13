Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.



Об этом сообщил спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в микроблоге Twitter, передает УНИАН.

«Продление санкций в отношении России одобрено Европейским Советом», - сообщил Лейтс. Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета в Twitter, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря.

«ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении. Как сказано на сайте Евросовета в объяснении относительно примененных ограничительных мер из-за кризиса вокруг Украины, экономические санкции продолжались успешно на период каждых последующих шести месяцев начиная с 1 июля 2016 года.

Напомним, 4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ.