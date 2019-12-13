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Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев попросил прощения за свои слова о готовности украинских военных к реинтеграции с боевиками и готов понести наказание. Об этом говорится в его обращении на странице в Facebook.

«Уважаемые военнослужащие, ветераны, украинцы. Во время круглого стола я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией. Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку. Я совершенно не высказывал мнение руководства Вооруженных сил Украины, это моя вина и я ее осознаю», – заявил он.

По словам Ноздрачева, относительно него и его действий начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначено служебное расследование. «Я готов понести наказание», – подчеркнул он.

«Моя личная позиция является патриотической и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Мне обидно за это. Прошу прощения», – подытожил Ноздрачев.

Напомним, 12 декабря начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные готовы к реинтеграции с российскими военными и боевиками террористических «Л/ДНР», но ветераны не готовы к такому.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ заявили, что мнение Ноздрачева не является позицией Генштаба.
ForUm

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