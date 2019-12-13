Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время переговоров в «нормандском формате» в Париже чувствовал поддержку Германии и Франции, а также отметил начало диалога с Россией. Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», комментируя результаты переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы в течение восьми часов смотрели друг другу в глаза. Я чувствовал мощную поддержку со стороны Германии - госпожи Меркель - и со стороны Франции. Я очень благодарен им. Они действительно нас очень сильно поддерживали. Я точно понял, что у нас начался диалог (с Россией. - Ред.). Мы можем договариваться. Это будет нескоро. Но это будет. У нас достаточно сильная позиция: война - в Украине, к сожалению. Это наша земля, это наши люди», - сказал президент.

По его словам, во время переговоров «нормандской четверки» удалось многое решить, а результат этих договоренностей можно будет увидеть до конца года.

В частности, речь идет об освобождении удерживаемых лиц, которое должно состояться в три этапа.

«Сейчас освобожденин всех установленных - это первый этап. До Нового года - мы верим в это. 18 декабря в Минске будет встреча, заседание Трехсторонней контактной группы, где будут обсуждаться эти списки», - отметил глава государства.

Вторым этапом будет освобождение после согласования списков Международным комитетом Красного Креста. «Боевики не допускали туда представителей Красного Креста, чтобы подтвердить списки, которые у нас есть, но они не согласованы той стороной. Это будет второй шаг», - сообщил Зеленский.

Третий шаг - возвращение удерживаемых лиц из России и из оккупированного Крыма.

«Третий шаг - мы проговорили с президентом Российской Федерации, нам нужно решить вопрос с гражданами Украины, которые находятся на территории России и Крыма. Это будет другой трек. Я думаю, его будем обсуждать после обмена всех согласованных на всех согласованных», - отметил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.