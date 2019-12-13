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Ривненский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Александр Дубинский.

«Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции», - написал он. 

Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. «Ну что, во главе НАБУ - признанный судом коррупционер! Украина таки имеет таланты. «Бороться» с коррупцией умеют не все, но получать протоколы за коррупцию умеют «антикоррупционеры», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы касательно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ривненской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.

Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф. 
ForUm

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