В ночь на 13 декабря правоохранители провели обыск в квартире волонтеров Евгения и Наталии Акастеловых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом в Facebook сообщил сам Акастелов.

По его словам, обыск завершился около 5 утра.

Их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Напомним, следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.