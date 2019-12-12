Председатель Национальной полиции Игорь Клименко не исключает, что некоторые из тех лиц, которые оказывали сопротивление в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, в будущем станут фигурантами расследования. Об этом он заявил на брифинге, сообщает УНИАН.

«Хочу подтвердить, что в течение следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования», - заявил он.

Напомним, следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

В начале ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко «Пумы». Ранее арестовали ее мужа Влада Грищенко.