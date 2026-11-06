Copernicus повідомив про новий температурний рекорд і попередив про потепління

Жовтень 2026 року став найтеплішим за всю історію метеорологічних спостережень. Крім того, 2026-й майже напевно стане другим роком після 2024-го, коли середня глобальна температура перевищить доіндустріальний рівень на 1,5°C.

Про це повідомила Служба зміни клімату Copernicus.

Середня температура повітря на поверхні Землі у жовтні становила 15,35°C. Це на 0,90°C вище за середній показник для цього місяця у 1991–2020 роках. Попередній рекорд зафіксували у жовтні 2023 року, коли температура перевищила середній рівень на 0,85°C.

Порівняно з доіндустріальним періодом 1850–1900 років жовтнева температура була вищою на 1,75°C. Це вже третій місяць поспіль, коли глобальний показник перевищує позначку 1,5°C.

Рекордно теплою у жовтні була й поверхня океанів за межами полярних регіонів. Її середня температура сягнула 20,95°C. Це четвертий місяць поспіль, коли Copernicus фіксує рекордний для відповідного місяця показник.

Однією з причин додаткового потепління є посилення явища Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану. Воно нагріває поверхню океану та впливає на погодні умови в різних регіонах світу. Водночас у Copernicus наголошують, що Ель-Ніньйо посилює потепління кліматичної системи, спричинене діяльністю людини.

За перші десять місяців 2026 року середня глобальна температура була на 0,64°C вищою за середній показник 1991–2020 років. За оцінкою Copernicus, 2026-й найімовірніше стане другим найтеплішим роком за всю історію спостережень. Імовірність того, що він зрівняється з 2024 роком або перевершить його, становить 20%.

У Європі жовтень також був незвично теплим. Середня температура на суходолі становила 11,08°C — на 1,49°C вище за середній показник для цього місяця у 1991–2020 роках. Це другий найтепліший жовтень у Європі за даними Copernicus.

Водночас перевищення позначки 1,5°C протягом окремого місяця або календарного року не означає, що Паризьку кліматичну угоду вже порушено. Її ціль передбачає обмеження довгострокового глобального потепління, яке оцінюють за середніми показниками протягом тривалого періоду, а не за температурою одного місяця чи року.