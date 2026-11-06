Понад 25 моделей ШІ стежать за користувачами TikTok

TikTok аналізує не лише вподобання користувачів, а й їхні фізичні рухи, стан смартфона та навіть незавершені повідомлення. Для цього платформа використовує понад 25 моделей штучного інтелекту, які працюють безпосередньо на пристроях. Про це свідчить дослідження незалежного розробника Ayo O (@ayoships), який проаналізував внутрішній код застосунку методом реверс-інжинірингу.

За його висновками, алгоритми TikTok враховують понад 50 різних параметрів. Зокрема, система може аналізувати рівень заряду батареї, яскравість екрана, беззвучний режим і показники гіроскопа.

За допомогою сенсорів смартфона застосунок здатний визначати, чи користувач іде пішки, їде в транспорті або лежить. Також система збирає інформацію про текст, який людина набрала, але так і не надіслала.

Усі ці дані допомагають алгоритмам прогнозувати реакцію людини на відео: чи перегорне вона його, додивиться до кінця, поставить вподобайку або залишить коментар. Завдяки цьому стрічка підлаштовується не лише під інтереси, а й під поточний контекст. Наприклад, удень користувачеві можуть пропонувати один тип контенту, а пізно ввечері — зовсім інший.

Окремі моделі штучного інтелекту відповідають за те, щоб людина якомога довше залишалася в застосунку. Якщо користувач починає надто швидко гортати відео, система може підвантажити нову добірку роликів. Якщо це не допомагає, алгоритм пропонує переглянути пряму трансляцію.

Ще одна функція, описана в дослідженні, — визначення моменту, коли людина засинає. Для цього алгоритм аналізує тривалість пауз між діями на екрані та положення смартфона в просторі.

Крім того, TikTok намагається передбачити, коли користувач знову відкриє застосунок. Для цього вивчає час і тривалість попередніх сеансів. На основі цих прогнозів платформа заздалегідь завантажує відео у фоновому режимі, щоб стрічка була готова до перегляду одразу після розблокування смартфона.

Водночас наведені висновки ґрунтуються на аналізі коду незалежним розробником і самі по собі не є незалежним підтвердженням того, що всі описані механізми активно використовуються для кожного користувача.

Як повідомляло раніше ForUa, штучний інтелект дедалі частіше демонструє поведінку, яку розробники та користувачі не очікують від нього. Йдеться про випадки, коли ШІ-агенти обходять задані обмеження, намагаються діяти без необхідного дозволу або вводять людей в оману.