также в разделеОбщество
ФСБ сообщает о задержании украинца в Крыму 8
Латвия приняла на реабилитацию 11 бывших узников Кремля 15
Милованову за ноябрь хотят выдать 236 тысяч премии 35
Соловьев ответил на призыв Зеленского приехать в Украину 108
Денисова: В российских тюрьмах удерживают около двух тысяч украинцев 34
МН17: Российский «Первый канал» признал ложным сюжет об «истребителе ВСУ» 66
«Слугу народа» покажут на российском ТВ 47
10 декабря. Картина дня 37
В «Борисполе» задержали украинца с 26 Iphone-11 в штанах 26
В «ДНР» заявили, что готовы к обмену пленными по формуле «53 на 88» 31
«Теперь я солдат»: Сенцов стал на учет в военкомате 17
Директору сгоревшего Одесского колледжа сообщили о подозрении 28
Языковой омбудсмен назвала первые шаги на посту 28
ГБР расследует возможную госизмену Порошенко при подписании «Минска» 147
Гончарук призвал Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров 15
Суд отправил «единороса» из Крыма под домашний арест 25
Судью, который разрешил штурмовать Майдан, не уволили 31
Погибший на Донбассе полковник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев 25

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство о взятии и.о. директора департамента градостроительства Сергея Коровайника на поруки и отменила залог, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Суд принял решение – отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование сдать загранпаспорт. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки», - говорится в сообщении.

Отметим, что готовность взять Сергея Коровайника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Сличная, Сергей Бабак и Геннадий Васкив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.

На прошлой неделе Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Андрея Садового и отменила залог в размере 1,056 млн грн, установленного решением суда предыдущей инстанции. К Садовому применят личное обязательство, сроком до 20.01.2020 года.

Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.

3 декабря мэр Львова обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 550 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги