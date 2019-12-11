Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство о взятии и.о. директора департамента градостроительства Сергея Коровайника на поруки и отменила залог, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Суд принял решение – отклонить апелляционную жалобу прокурора САП, отменить решение суда первой инстанции о денежном залоге и требование сдать загранпаспорт. Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство о взятии Сергея Коровайника на поруки», - говорится в сообщении.

Отметим, что готовность взять Сергея Коровайника на поруки выразили экс-нардеп Олег Лаврик, заместители мэра Ирина Маруняк, Галина Сличная, Сергей Бабак и Геннадий Васкив, а также депутат горсовета Любомир Босаневич.

На прошлой неделе Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляцию Андрея Садового и отменила залог в размере 1,056 млн грн, установленного решением суда предыдущей инстанции. К Садовому применят личное обязательство, сроком до 20.01.2020 года.

Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.

Садового и чиновников горсовета подозревают в земельных махинациях на 90 миллионов.

3 декабря мэр Львова обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1 млн 56 550 гривен.