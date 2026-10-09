У ТОП-чиновника БЕБ знайшли необґрунтовані активи

8 жовтня ВАКС задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими в період 2023–2024 років користувалися колишній керівник підрозділу детективів БЕБ Олег Ящук та його дружина.

Мова йде про автомобілі TOYOTA CAMRY 2023 року випуску та BMW X3 2022 року випуску. Загальна вартість цих активів сягає майже 4 млн. гривень.

Машини було зареєстровано на родичку та близького друга посадовця, проте фактично ними розпоряджався Ящук, пояснили слідчі.

"Аналізом майнового стану субʼєкта декларування, членів його сім'ї, родичів та близьких осіб встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів", - повідомляє САП.

Суд визнав необґрунтованими ці активи та постановив стягнути автомобілі в дохід держави.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК та на самостійно одержаних доказах.

Фото: САП.