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Херсонский городской суд избрал члену российской партии «Единая Россия» Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену «Севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска «Каланчак». Член партии «Единая Россия» направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
ForUm

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