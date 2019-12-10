Херсонский городской суд избрал члену российской партии «Единая Россия» Игорю Кучерявому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
«Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство
прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену «Севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска «Каланчак». Член партии «Единая Россия» направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.
В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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