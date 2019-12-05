Член севастопольского регионального политического совета «Единой России» Игорь Кучерявый не задержан Службой безопасности Украины.
«Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали», - сообщили в пресс-центре СБУ, передает Интерфакс-Украина.
В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.
«В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении», - добавили в пресс-центре.
Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска «Каланчак». Член партии «Единая Россия» направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.
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