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Член севастопольского регионального политического совета «Единой России» Игорь Кучерявый не задержан Службой безопасности Украины.

«Он живет в отеле Херсона, юридически его не задерживали», - сообщили в пресс-центре СБУ, передает Интерфакс-Украина.

В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.

«В настоящее время решается вопрос относительно уведомления о подозрении», - добавили в пресс-центре.

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска «Каланчак». Член партии «Единая Россия» направлялся на подконтрольную Украине для получения загранпаспорта.
ForUm

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