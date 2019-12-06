Члену партии «Единая Россия» Игорю Кучерявому, который принимал участие в незаконной аннексии Крыма, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По версии следствия, подозреваемый в марте 2014 года был участником организации «Автоканал Севастополя», которая через каналы связи координировала работу «самообороновцев», а также причастен к организации и обеспечению работы блокпостов в Севастополе, наблюдению за отдельными воинскими частями Украины и участками, где происходило голосование на так называемом «общекрымском референдуме».

Прокуратура АР Крым готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Отметим, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда (ст. 62 Конституции Украины).

Как сообщалось, 4 декабря Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ на пункте пропуска «Каланчак». Член партии «Единая Россия» направлялся на подконтрольную Украине территорию для получения загранпаспорта.

В СБУ отмечают, что Кучерявый пошел на сотрудничество со следствием.