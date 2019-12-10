Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны договорились о содействии освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу «всех на всех».

Зеленский предложил создать в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске подгруппу по восстановлению Украиной контроля над границей на Донбассе.

Также Зеленский утверждает, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские договоренности не являются «каменным документом», и приветствует предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению.

Центр «Миротворец» останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке.

У здания Кабинета Министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил: младший сержант Андрей Войтович 1990 г. р., младший сержант Виктор Прусский 1970 г. р., старший солдат Сергей Сирота 1997 г. р.

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что у ФБР нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан «Донецкой и Луганской народных республик».

Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.