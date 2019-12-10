Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Минские договоренности не являются «каменным документом», и приветствует предложения президента Украины Владимира Зеленского по их изменению. Об этом она заявила по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщает «Европейская правда».

«Есть вопрос, или этот документ окаменевший, или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению», - подчеркнула она.

Меркель не уточнила, о каких изменениях идет речь, но известно, что Зеленский предлагает установить, что контроль над границей должен быть передан Украине до выборов.

Из ее заявлений следует, что договоренность не достигнута, но Меркель заявила, что заинтересована в изменениях. «Мы надеемся, что этот документ (Минские договоренности) вновь будет гибким, и что он будет оживлен», - добавила она.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что гибкость не должна затрагивать вопрос передачи контроля над границей.

«Действительно, соглашения имеют ту или другие гибкость, но есть вещи, которые прописаны прямо, и с ними сложно спорить», - заявил он, подчеркнув, что пункты о границе - это именно то, что не стоит менять.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.