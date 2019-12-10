У здания Кабинета министров Украины в Киеве 10 декабря архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку.

Как сообщает Крым.Реалии, архиепископ Климент вышел с плакатом – «Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму» и заявил, что начинает голодовку.

«Я приехал в Киев, мне уже нечего терять. Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству. Это исторические вещи, которые имеют национально-культурную ценность», – сказал архиепископ Климент.

По его словам, он прекратит голодовку только после «выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей».

«Требование: встреча с премьер-министром Украины (Алексеем Гончаруком. – Ред.), определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина. – Ред.) я поеду в Крым», – добавил он.

Во время объявления голодовки к архиепископу Клименту никто из представителей украинских властей не вышел. Публичных комментариев премьер-министра Украины Алексея Гончарука по этому поводу пока нет.