Президент Владимир Зеленский утверждает, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа. Об этом он заявил на пресс-конференции для украинских СМИ в Париже, сообщает «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что переговоры по газу проводились при непосредственном участии президентов. «Мы потратили много времени нашей встречи тет-а-тет на этот вопрос... Я уверен, что у нас больше шансов подписать (транзитные соглашения), с лучшими условиями, чем обсуждали наши представители», - заявил он.

«Все знали, что мы (с Путиным) будем об этом говорить - и Германия, и Франция», - подчеркнул президент.

Зеленский воздержался от конкретики относительно газовых переговоров, но подчеркнул: речь идет о долгосрочном контракте. «Уже никто не говорит о контракте на один год», - заявил он, уточнив, что «и не о двух годах».

«Я настаивал на 10 годах. Но очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а другая на десяти», - добавил он.

Президент также заверил, что Украина и Россия «сняли вопрос трех миллиардов», проигранных Россией в Стокгольме - якобы речь будет идти о возвращении российского долга газом.

Напомним, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.