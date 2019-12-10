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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом сообщает Интерфакс.

На встрече с Советом по правам человека при президенте Путин сообщил, что возможное преследование людей, проживающих в «ЛНР» и «ДНР», было одной из тем его дискуссии с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе прошедшей накануне встречи в Париже.

«До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками», - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ подчеркнул: «Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет».

Резня в Сребренице – массовое убийство мусульман в июле 1995 года, оно является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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