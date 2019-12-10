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Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года, сообщает 112 Украина со ссылкой на Radio Sweden.

Причиной стала продолжительная болезнь.

«С большой грустью мы должны объявить, что один из наших величайших и самых любимых артистов ушел. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря из-за вернувшейся болезни», - пишет Мари Димберг, пресс-секретарь и менеджер Roxette и Golden Times в пресс-релизе.

Мари Фредрикссон заболела в 2002 году, когда она перенесла опухоль головного мозга. Однако в 2010 году она снова начала выступать с Roxette и проводила мировые турне.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.
ForUm

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