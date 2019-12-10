Центр «Миротворец» останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.

«Сегодня 10.12.2019 года в 18:00 на радость чудовищам от медияблятьства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала», – сообщается на сайте центра.

Отмечается, что доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе «Чистилище» будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

«Все остальные проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Рассчитываем, что двух часов нам хватит», – сказано в сообщении.

О причинах закрытия серверов Центра «Миротворец» не сообщается.