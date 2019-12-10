В результате подрыва 9 декабря на Донбассе погибли трое украинских военных: младший сержант Андрей Войтович 1990 г. р., младший сержант Виктор Прусский 1970 г. р., старший солдат Сергей Сирота 1997 г. р.
Об этом сообщила 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого в Facebook.
Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.
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