также в разделеПроисшествия
В Польше задержали украинца, который планировал теракт 33
Тела шести жертв пожара в одесском колледже до сих пор не опознаны 27
На Донбассе погибли 3 военных 39
Из колонии в Житомирской области сбежали двое заключенных 48
В Польше нашли убитыми двух украинцев 25
В Херсоне из-за обиды на маму повесился 10-летний мальчик 25
На Закарпатье военный напал с ножом на сослуживца 36
Под Киевом авто сбило двух детей 59
На Черниговщине отравились трое детей: один мальчик умер 49
ДТП на Житомирщине: полицейский сбил насмерть велосипедист, вину не признает 24
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 19
Количество погибших на пожаре в Одессе возросло до 12 69
В Черновецкой области в ДТП попал микроавтобус: есть пострадавший 17
На Донбассе боевики трижды нарушили «тишину» 19
На Донбассе погиб украинский военный 48
В Одессе СБУ блокировала деятельность вымогателей 29
На Закарпатье произошел пожар в магазине стройматериалов 14
Установлены первые подозреваемые при пожаре в Одессе 194

В результате подрыва 9 декабря на Донбассе погибли трое украинских военных: младший сержант Андрей Войтович 1990 г. р., младший сержант Виктор Прусский 1970 г. р., старший солдат Сергей Сирота 1997 г. р.

Об этом сообщила 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого в Facebook.

Командование и личный состав воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
48
Теги