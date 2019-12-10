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Украина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «нормандской четверки», сообщает «Европейская правда».

«Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов», - заявил он.

Срок проведения самих выборов он не назвал.

При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.

«Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера», - заявил он.

«Мы понимаем, что это непросто... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы», - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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