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Во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны договорились о содействии освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу «всех на всех». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

«Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация обсудили немало и согласовали некоторые очень важные вещи. Страны-участницы способствуют взаимному освобождению до 31 декабря 2019 по принципу «всех на всех». Была согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам», - сказал президент Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, Зеленский отметил, что успехом является то, что на переговорах в Париже удалось согласовать конкретные сроки освобождения удерживаемых лиц.

«Для меня самое главное - это человеческая жизнь, я всегда так говорил. Для меня самая главная победа - я с этим ехал - мы договорились об обмене «всех на всех». Он записан в Минских договоренностях, но сейчас договорились о сроках. Я верю в то, что это будет соблюдено», - подчеркнул президент Украины.

«Очень хочется, чтобы наши граждане вернулись домой и на новогодние праздники были с близкими. Всегда разговор об обмене пленными происходил в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы и не всегда это выполнялось. Мне кажется, что сейчас, когда этот вопрос поднялся на более высокий уровень, он очень быстро с обеих сторон решится - до конца года», - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что первым этапом должно стать освобождение всех согласованных лиц. «Сейчас нам покажут списки. Речь идет о Донбассе (лиц, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса. - Ред.)», - сказал он.

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом РФ обсуждалась возможность освобождения людей, содержащихся не только на Донбассе, но и в Крыму и на территории России.

«Давайте сделаем первый шаг, большой шаг. Потому что 72 человека могут приехать домой. Я очень этого хочу. Очень хочется сделать это до конца года», - подчеркнул президент.

Напомним, 9 ноября в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Переговоры прерывали ради двусторонней встречи Зеленского и Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.
ForUm

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