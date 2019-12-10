Премьер-министр Алексей Гончарук призвал главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров, поскольку новая таможня должна работать принципиально по-другому. Об этом сказал Гончарук во время презентации новой таможни с участием Нефедова, сообщает Укринформ.

«Новая таможня должна работать принципиально по-другому. Я хочу предупредить абсолютно всех коррупционеров, людей, которые не поняли, что ситуация меняется, - пишите заявления, уходите сами, если вас еще не выгнали. Хотя я знаю, что Максим Евгеньевич (Нефедов. - Ред.) , более 500 руководителей разных уровней уже уволил», - сказал Гончарук.

Он также призвал Нефедова жестко принимать кадровые решения: «Если человек не готов работать по новым правилам - сразу в историю, в новом органе коррупционеров и людей, которые терпят коррупцию, не должно быть».

Гончарук подчеркнул, что создание новой таможни - важное усиление в борьбе с коррупцией в Украине.

«На нашем фронте появился еще один сильный игрок против коррупции и контрабанды», - сказал он.

Напомним, с 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.