Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов собирается обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отказе в удовлетворении иска о восстановлении его в должности.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

«Это ожидаемое решение. Я думаю, что о «волчьем правосудии» все у нас слышали, поэтому здесь каких-то, к сожалению, удивления или чрезмерных надежд, я думаю, ни у кого, в принципе, быть не могло. Конечно, я буду обжаловать (решение суда - ред.). Конечно, цель – дойти до Верховного суда, на который у нас все-таки какие-то надежды в стране», - сказал Нефедов.

ОАКС 28 января отказал Нефедову в удовлетворении исковых требований о восстановлении его в должности председателя Государственной таможенной службы.