С 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.
Об этом сообщила пресс-служба ГТС.
В таможне напомнили, что до запуска таможни:
сократили количество региональных таможен с 26 до 16;
депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;
приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;
приняли закон о режиме общего транзита;
запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;
создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.
Напомним, Нефедов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников ведомства.
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