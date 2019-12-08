также в разделеОбщество
Гончарук: В сгоревшем здании Одесcы находили нарушения - это недопустимо 11
В Бахмуте попрощались с волонтером Мирошниченко 12
В храмах ПЦУ помолились за победу Украины 13
Самолеты ВСУ впервые за 20 лет сделали дозаправку в воздухе 30
На Майдане собралось вече, чтобы напомнить Зеленскому о «красных линиях» 31
В больнице умер спасатель, тушивший пожар в Одессе 17
8 декабря в Украине объявлен траур по погибшим при пожаре в Одессе 27
Минобороны: Украина имеет контракты на 85% военной помощи США 18
Боевики передали Украине тело погибшего на Донбассе полковника СБУ 63
Сегодня в Украине до 9 градусов тепла 13
6 декабря. Картина дня 32
«Воровайки» заявили, что песню «Хохлы» неправильно поняли 160
СБУ разоблачила подконтрольных РФ хакеров, атаковавших сайты ОГА 23
«Единоросу» Кучерявому, ехавшему за украинском паспортом, сообщили о подозрении 27
«ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего спецназовца СБУ Каплунова 67
ГБР завершило досудебное расследование убийства 5-летнего Тлявова 30
Представители ОПЗЖ обратились в ГБР с требованием расследовать проведение СБУ незаконных обысков в приемных народных депутатов 22
Группу фармкомпаний уличили в массовом подкупе врачей 37

С 8 декабря в Украине заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

В таможне напомнили, что до запуска таможни:

сократили количество региональных таможен с 26 до 16;

депутаты предварительно поддержали переход к одному юридическому лицу;

приняли закон о создании института авторизованных экономических операторов;

приняли закон о режиме общего транзита;

запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан;

создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей.

Напомним, Нефедов заявил, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников ведомства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги