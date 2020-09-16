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Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевсовет от партии «Голос».

«Я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой «Голоса». Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил», - написал он в Facebook.

«Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось – вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу. У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под «прекрасно очищенной» водой из Днепра. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей города», - объяснил Нефедов свое решение.

По его словам, из всех команд «Голос» - самый близкий к его взглядам - ​​как экономическим, так и этическим.

«Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейской Украины, а не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если и иногда ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам «партии», а не лидерского проекта под конкретное лицо», - написал Нефедов.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

В августе Национальное агентство госслужбы предложило Нефедову три вакантные должности.
ForUm

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