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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему после 1 января 2020 продолжатся. Также чиновник не исключил наступления «газовой войны».

Об этом Гончарук сообщил по итогам встречи в «нормандском формате» между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Hromadske.

«Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно — с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток 2» не достроен», — сообщил Гончарук.

Он также отметил, что Украина будет продолжать настаивать на заключении долгосрочного контракта на транзит газа и не согласится на заключение краткосрочного соглашения из-за его невыгодности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Париже сблизились позиции Киева и Москвы по соглашению о транзите газа. 

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.
ForUm

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