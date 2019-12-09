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Фигуранты дела о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина и его пособник вышли под залог.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олесю Чемерис.

«Экс-сотрудник ГПУ внес залог еще в пятницу, а предприниматель - сейчас в понедельник», - сказала она.

Таким образом за Щербину внесли залог чуть больше 2 миллионов гривен, а за предпринимателя (по данным СМИ - Валентин Шевченко) - 576 тыс. гривен.

5 декабря Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн. Пособнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 576 тыс. гривен.

Национальное антикоррупционное бюро задержало кума директора ГБР Романа Трубы, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований. 

НАБУ сообщило Щербине и предпринимателю о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды.

По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.

3 декабря президент Владимир Зеленский в своем посте в Facebook использовал подозрение Щербине (употребил термин «правая рука» Трубы) как еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.

В тот же день Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.
ForUm

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