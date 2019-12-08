Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует от Кремля большей готовности идти навстречу Украине.
Об этом говорится в интервью Мааса изданию Bild am Sonntag, передает DW.
По словам министра, после долгих лет застоя президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги «со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами».
Маас считает, что теперь Россия должна показать, что дальнейшие договоренности — возможны. Впрочем, для этого, по его мнению, нужно сделать еще «много дипломатических усилий и иметь терпение».
«Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию ... В понедельник, прежде всего, речь пойдет о том, чтобы почти ежедневному проливанию крови на европейской земле наконец был положен конец», — отметил немецкий министр.
Напомним, накануне, 7 декабря, США заявили о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в Нормандском формате.
Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.
Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
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