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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение по конфликту на Востоке Украины является предпосылкой для восстановления стратегических отношений Евросоюза с Россией.

Об этом он заявил в понедельник, представляя на заседании комитета по иностранным делам Европарламента приоритеты Берлина во время председательства в Совете ЕС, сообщает DW

Маас сказал, что внутри Евросоюза сохраняется «минимальный консенсус» в политике в отношении России, он состоит в регулярном продлении санкций.

«Я считаю, что мы нуждаемся в большем. Поэтому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях. Я считаю, это надо подготовить. Поэтому это тема, которой мы будем заниматься в рамках нашего председательства в Совете ЕС», - отметил Маас, добавив, что для изменения или восстановления стратегических отношений ЕС с Россией «необходимо решение в Украине».

Глава немецкого МИД рассказал, что переговоры в «нормандском формате» по реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигаются медленно. 

«Переговоры являются нелегкими, прогресс ограничен, но решение на Востоке Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», - подчеркнул Хайко Маас.

Он напомнил, что полного прекращения огня так и не достигнуто, а договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже по разведению сил не выполнены.

Прокомментировал Маас и вопрос газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» хочет проложить по дну Балтийского моря в Германию. «Для нас это прежде всего вопрос экономической политики. В этом проекте мы сейчас не будем изменять наше решение. Мы считаем, что этот вопрос диверсификации наших источников энергоносителей», - отметил министр.
ForUm

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