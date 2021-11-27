также в разделеМир
Moderna начала разработку вакцины против нового штамма коронавируса 2
Блинкен едет в Европу поговорить о российской агрессии 10
Жительница Карибских островов выиграла полет в космос на ракете Брэнсона 11
МИД Литвы: Пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря 8
ВОЗ прогнозирует всплеск заболеваний коронавирусом в мире 8
В Британии заявили, что новый COVID-штамм из Ботсваны – самый опасный из всех известных 18
Чехия: Земана срочно вернули в больницу, новый премьер не назначен 13
ВОЗ: Вакцины снижают риск распространения штамма Delta всего на 40% 65
Лукашенко заявил, что народ Беларуси снова могут вывести на улицы 16
Земан покинул больницу, несмотря на рекомендации медиков 66
Гражданина Польши задержали по делу о шпионаже в пользу РФ 13
В ВОЗ считают, что вакцины дают ложное ощущение безопасности 23
Из-за аварии на российской шахте погибли девять человек, еще десятки – заблокированы 10
Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания 23
Песков заявил, что Путину впрыснули COVID-вакцину в нос 25
В США ответили на обвинения Москвы в «репетиции ядерного удара» по РФ 27
В столкновении с мигрантами на границе с Беларусью ранен польский военный 23
США возобновят переговоры с талибами 18

Новым министром иностранных дел Германии станет Анналена Бербок. Она будет первой женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство страны.

Как пишет Обозреватель, об этом в Twitter сообщил пока еще действующий глава МИД Хайко Маас. Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"В вашем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого!" – написал Маас.

Анналена Бербок еще во время предвыборной кампании была кандидатом от партии "зеленых" на должность канцлера Германии, однако ее политсила не одержала победу на выборах в парламент.

Она резко выступает против "Северного потока-2" и считает, что его необходимо заблокировать.

В то же время Бербок считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война с Россией. Касательно членства в ЕС, то ее партия выступает за открытость для стран Восточного партнерства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги