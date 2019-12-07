также в разделеПолитика
Медведев хочет «нулевой вариант» в газовых переговорах 19
Шуфрич об обысках в офисе Медведчука: Зеленский применяет репрессии, поскольку у него нет аргументов для общения с оппозицией 18
Секретарь СНБО сделал заявление после закрытого заседания 151
Медведчук: Венецианская комиссия выступила в защиту прав русскоязычного населения 35
Представитель Госдепартамента: Власть должна уважать избирателей Медведчука 32
В Офисе президента проходит закрытое заседание СНБО 46
Порошенко: Мой совет - стройте стену на границе с Российской Федерацией 26
Кравчук о призывах выйти на Майдан: Это ненависть к тому, что вы не при власти 55
Данилов объяснил, при каких условиях возможно провести выборы на Донбассе 21
Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского 30
Зеленский похвастался выделением средств на ускорение достройки «Охматдета» 40
Рабинович: Обыски в офисах депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» – это провокации спецслужбы перед «нормандским форматом» 28
Венецианская комиссия приняла решение относительно России в ПАСЕ 61
Израиль протестует из-за чествования Украиной деятелей ОУН и УПА 167
Меркель запланировала двусторонние переговоры с Зеленским и Путиным 22
«Нормандская встреча» продлится три часа 49
ВР разделила политические должности и госслужбу 32
Старчиков об обысках в офисе Медведчука: Такого не мог позволить себе даже Порошенко 45

США будут работать с союзниками, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе.

В этом уверяют представители посольства США в Украине.

«Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандском формате.

Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе», — заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что, начиная с 2014 года, США предоставили 3 миллиарда долларов на поддержку безопасности и других направлений, которые поддерживают широкий спектр украинских учреждений и организаций.

«Мы последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией. Чтобы достичь успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения.

Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства», — отметили в диппредставительстве.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
15
Теги