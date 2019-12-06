также в разделеОбщество
Труба: Зеленского не допрашивали по делу об угрозах его жизни 9
Зеленский обсудил с Макроном подготовку к «нормандской встрече» 18
Сегодня Украина отмечает день Вооруженных сил 21
Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу Альперина 23
Организатор «убийства» Бабченко уехал в Израиль искать журналиста 21
В Украине отменили концерты российской группы «Воровайки» 17
5 декабря. Картина дня 23
ГПУ направила в МУС доказательства совершения РФ внесудебных казней бойцов ВСУ 44
Зеленский наградил Притулу орденом 41
Рада ликвидировала скандальную «схему Яценко» 59
ПЦУ создала для Филарета отдельную миссию 46
Новый бронированный катер ВМС назвали в честь родины погибшего морпеха 30
Избран новый руководитель Фонда соцстрахования 21
За год СБУ разоблачила на коррупции 112 полицейских 21
Суд арестовал соратника Трубы с правом залога в 2 миллиона 15
Труба заявил, что к его прослушке причастен сотрудник ГБР 18
Названа дата закрытого заседания СНБО перед «нормандской встречей» 24
В Украине хотят отказаться от интернатов 39

Немецкие правоохранители задержали бывшего депутата Александра Онищенко, который скрывается от украинского следствия, сейчас он находится в тюрьме в ожидании решения об экстрадиции, сообщает DW со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Отмечается, что СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны.

«На основании запроса Украины об экстрадиции относительно 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест», — заявили в прокуратуре, но отказались назвать фамилию задержанного.

В то же время издание утверждает, что информаторы в правоохранительных органах Украины подтверждают, что это именно Онищенко.

В прокуратуре рассказали, что ждут правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать ли его Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

Также в ведомстве рассказали, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет.

Ранее «Схемы» со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщили, что Онищенко задержали еще 29 ноября в немецком городе Аахен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, по запросу САП и НАБУ.

DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк заявила, что на самом деле его задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
23
Теги