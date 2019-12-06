Немецкие правоохранители задержали бывшего депутата Александра Онищенко, который скрывается от украинского следствия, сейчас он находится в тюрьме в ожидании решения об экстрадиции, сообщает DW со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Отмечается, что СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим вблизи Бремена на севере страны.

«На основании запроса Украины об экстрадиции относительно 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест», — заявили в прокуратуре, но отказались назвать фамилию задержанного.

В то же время издание утверждает, что информаторы в правоохранительных органах Украины подтверждают, что это именно Онищенко.

В прокуратуре рассказали, что ждут правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать ли его Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

Также в ведомстве рассказали, что о выходе Онищенко из тюрьмы под залог речь пока не идет.

Ранее «Схемы» со ссылкой на источники среди правоохранителей сообщили, что Онищенко задержали еще 29 ноября в немецком городе Аахен, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, по запросу САП и НАБУ.

DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк заявила, что на самом деле его задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.