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Полиция немецкого Аахена не имеет сведений о задержании бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко.

Сотрудники полиции города такого задержания не проводили, сообщили в пресс службн в среду, 4 декабря, передает DW.

Накануне DW сообщала о том, что в полиции Аахена якобы подтвердили задержание Онищенко. Впрочем, в конце концов, выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем сообщили и в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и также работает в Аахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Ранее «Схемы» сообщил, что Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и САП.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк заявила, что Онищенко задержали в Германии по запросу САП.
ForUm

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