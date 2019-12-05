Тушить пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой улице мешали припаркованные рядом автомобили. Об этом заявил начальник ГосЧС в Одесской области Виктор Федорчак во время брифинга, передает 112 Украина.

Он утверждает, что спасателям сообщили о пожаре уже поздно.

«Я обращаю внимание, что на момент нашего приезда подразделения площадь пожара уже была 700 кв.м, наличием большого количества людей, несвоевременной эвакуацией учащихся и персонала колледжа, а также постоянных разрушений элементов здания. Кроме этого, значительное количество припаркованных автомобилей мешало проведению оперативного развертывания техники для спасения людей и тушения пожара», - сказал Федорчак.

По данным начальника ГосЧС области, на момент пожара в колледже было более 200 человек. Огонь быстро распространялся по внутренней отделке, полу, стенах и деревянном потолке.

Как сообщалось, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. Пострадали и были госпитализированы 22 человека, позже одна женщина скончалась.

По состоянию на 6:00 5 декабря в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах, сообщил президент Зеленский.

«Думская» сообщает, что, спасаясь от пожара, некоторые студенты прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.

По предварительной информации, причиной возгорания является сломанный удлинитель. Пожар начался на третьем этаже здания.