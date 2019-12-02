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Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов Газпрома по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель во время пресс-брифинга, сообщает «Экономическая правда».

«Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов», – заявил он.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

Оржель подчеркнул, что сохранение транзита газа важно, чтобы не было никаких технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита не исключен рост цены газа на европейских и украинских рынках.

Напомним, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.  

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Украинская компания сочла выдвинутые условия неприемлемыми и объявила о готовности в случае отсутствия контракта закачивать газ, который будет поступать на Украину с 1 января, в подземные хранилища.

29 ноября Витренко сообщил, что Нафтогаз и Газпром обсуждают возможность выплаты россиянами $3 млрд по арбитражу в газовом эквиваленте
ForUm

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